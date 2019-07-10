بالصور| تسريبات تكشف مواصفات وتصميم سامسونج "Galaxy Tab S6" الجديد

دبي - بواسطة محمد فارس © سامسونج Galaxy Tab S6 سامسونج Galaxy Tab S6 (1) كتب - عاصم الأنصاري: كشفت تسريبات تقنية عن تصميم ومواصفات جهاز شركة سامسونج اللوحي المقبل "Galaxy Tab S6"، والمتوقع الكشف عنه في النصف الثاني من العام الجاري. ووفق ما ذكر موقع "سام موبايل"، وبحسب الصور المسربة، تأتي شاشة "Galaxy Tab S6" بقياس "10.5 بوصة"، ويعمل بمعالج "سناب دراجون 855"، ونظام "أندرويد 9باي". © سامسونج Galaxy Tab S6 (4) سامسونج Galaxy Tab S6 (4) Advertisements كما يضم الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة، ومكان لقلم "S Pen"، والمزود مزود بتقنية "البلوتوث"، على أن يثبت في الخلف مغناطيسيًا، ومزود بميزة الشحن اللاسلكي. © سامسونج Galaxy Tab S6 (3) سامسونج Galaxy Tab S6 (3) كما يتضمن ذاكرة وصول عشوائي "6 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 - 256 جيجابايت". ​ وتأتي البطارية بسعة 2915 مللي/أمبير، تدعم الشحن السريع، ويأتي "Galaxy Tab S6" بالألوان الرمادي والازرق والبني. © سامسونج Galaxy Tab S6 (2) سامسونج Galaxy Tab S6 (2)

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