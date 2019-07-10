قطر تعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين في الجو

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لم تذكر وزارة الدفاع متى وأين وقع التصادم أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، تصادم طائرتي تدريب عسكريتين، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". وقالت الوزارة في بيان إن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو لكن الطيارين تمكنا من القفز منهما بسلام. وتابعت "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتين تدريبيتين وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف". ولم تذكر وزارة الدفاع متى وأين وقع التصادم. إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.