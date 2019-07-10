دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب/ أرشيف مناصرون لحزب الله في احتفال في بيروت، 31 أيار/مايو 2019

فرضت واشنطن الثلاثاء عقوبات غير مسبوقة على نائبين من حزب الله اللبناني، متهمة إياهما بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له. من جانبه استنكر حزب الله هذه العقوبات واعتبرها "إهانة" للشعب اللبناني.

وسّعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء دائرة سياسة "الضغط الأقصى" على إيران وحلفائها عبر فرض عقوبات غير مسبوقة على نائبين من حزب الله اللبناني. فقد اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية النائب أمين شِري ورئيس كتلة حزب الله في البرلمان النائب محمد رعد بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له.

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النووي الإيراني: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتدخل لنزع فتيل التوترات الإيرانية الأمريكية France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO واشنطن تفرض عقوبات غير مسبوقة على نائبين من حزب الله اللبناني France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني Advertisements التالي في المشاهدة التالي

وشملت العقوبات أيضا مسؤولا كبيرا في حزب الله، هو مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله، عقب إعلان العقوبات، إنّ الأمين العام للحزب حسن نصرالله سيطل على شاشتها في مقابلة مساء الجمعة يتحدث فيها عن مختلف الملفات اللبنانية والإقليمية. ويرجح أن يتطرق بشكل رئيسي إلى العقوبات الأخيرة.

وندد حزب الله بالعقوبات، ووصفها النائب في كتلته البرلمانية علي فياض بأنها "إهانة" للشعب اللبناني.

وتركز سياسات الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط على إيران وتتّهمها بزعزعة الاستقرار الإقليمي. ولقد راكمت واشنطن في المدة الأخيرة العقوبات الاقتصادية على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بهدف خفض واردات إيران المالية وواردات حلفائها الإقليميين مثل حزب الله الذي تصفه واشنطن منظمة "إرهابية".

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية سيغال ماندلكير إن حزب الله "يهدد استقرار لبنان السياسي والاقتصادي واستقرار المنطقة، وكلّ ذلك على حساب الشعب اللبناني".

"فصل مصطنع"

وتضمن بيان لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن "حملة الضغوط القصوى على النظام الإيراني - أول راع للإرهاب في العالم - ووكلائه نجحت في الحد من الدعم المادي الذي يتلقاه حزب الله". من جانبه أكد الوزير الأمريكي أن "أي فصل بين الجناح العسكري والسياسي لحزب الله هو فصل مصطنع وهو ما يعترف به (الحزب) نفسه"، مطالبا حلفاء الولايات المتحدة بـ"تصنيف حزب الله بأسره منظمة إرهابية".

ويفصل الاتحاد الأوروبي بين الجناح العسكري لحزب الله وجناحه السياسي وقد أدرج الجناح العسكري فقط للحزب الشيعي اللبناني على قائمته للمنظمات الإرهابية.

وانتُخب أمين شري (62 عاما) نائبا عن بيروت عام 2005، وأعيد انتخابه عام 2018. وهو مقرب من الجهاز الأمني لحزب الله الذي تعتبره واشنطن منظمة ارهابية. كما أنّه متهم بتهديد مسؤولين في أحد المصارف وعائلاتهم بعد أن جمد المصرف حسابات عناصر من حزب الله كانوا وضعوا على اللائحة الأمريكية السوداء.

وفي بيانها، نشرت وزارة الخزانة أيضا صورة لشري إلى جانب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

واعتبرت وزارة الخزانة أنّ هذه الصورة "تؤكد عدم وجود أي فارق بين النشاطات السياسية والعسكرية لحزب الله".

50 عضوا أو كيانا على اللائحة

واعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية أن النائب محمد رعد "يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وارتهان ازدهار لبنان". وانتخب رعد في الندوة البرلمانية عام 1992 للمرة الأولى، ولا يزال عضوا فيها حتى الآن. وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية للصحافيين أنه "على كل شخص عضو في حزب الله يفكر بالترشح إلى انتخابات أن يدرك بأنه لن يستطيع الاحتماء تحت عباءة ولاية انتخابية".

بدوره، يُتهم وفيق صفا القريب من زعيم حزب الله حسن نصرالله، باستغلال موقعه لإدخال سلع مهربة إلى لبنان "بينها مخدّرات غير شرعية وأسلحة"، إضافة إلى تسهيل تحركات كوادر في الحزب.

وقاد حزب الله الذي تأسّس في ثمانينات القرن الماضي بدعم من طهران، عدّة حروب ضدّ إسرائيل في جنوب لبنان وهو يجسد "المقاومة" ضدّها.

وفي المجمل، بات 50 عضوا أو كيانا مرتبطين بحزب الله موضوعين منذ عام 2017 على لائحة العقوبات الأمريكية للإرهاب.

فرانس24/ أ ف ب