نبيه بري: عقوبات أمريكا على مسؤولين في حزب الله "اعتداء" على لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله "اعتداء" على البرلمان ولبنان، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.
وفرضت واشنطن، أمس، عقوبات غير مسبوقة على نائبين من حزب الله اللبناني، متهمة إياهما بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له.
واستنكر حزب الله هذه العقوبات واعتبرها "إهانة" للشعب اللبناني، وشملت العقوبات أيضا مسؤولًا كبيرًا في حزب الله، هو مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.
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