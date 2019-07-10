شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا وبشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الأربعاء، بتخصيب اليورانيوم سرا ولفترة طويلة وحذر من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريبا فيما عقدت منظمة تابعة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا بشأن انتهاك طهران للاتفاق النووي. وقال ترامب على تويتر "لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم) سرا في انتهاك كامل للاتفاق الرديء الذي تكلف 150 مليار دولار والذي أبرمه (وزير الخارجية السابق) جون كيري وإدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما. تذكروا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة. العقوبات ستزيد قريبا وبشكل كبير".

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