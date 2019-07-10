حزب" هلموا لتونس": كل الأحزاب اتصلت بنا للتحالف فى الانتخابات عدا النهضة الإخوانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب "هلموا لتونس" مصطفى صاحب الطابع، إن حزبه لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية، مرجّحا دعم شخصية قادرة على خلق الفارق، وفق تعبيره.
وذكر صاحب الطابع خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الاربعاء ، ونقلتها وسائل الإعلام المحلية، ان الحزب سيشارك في الانتخابات التشريعية بـ 24 قائمة، لافتا الى أنهم سينتهون قريبا من تشكيل القائمات، قائلا: "إن أغلب الشخصيات المترشحة ضمن قائمات الحركة من المدنيين".
وقال في سياق متصل إن كل الأحزاب اتصلت بهم لطرح مسألة التحالف خلال الانتخابات إلا حركة النهضة.
وحزب "هلموا لتونس" هو أوّل حزب سياسي تونسي أسّسه عسكريون متقاعدون وهم من حملة السلاح السابقين.
يذكر الحزب الجديد يترأسه مصطفى صاحب الطابع، وهو ضابط سابق بالجيش، اختار لحزبه شعار "نعيد المعالي ونبني الجديد".
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