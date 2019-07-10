شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق الحريرى على عقوبات الولايات المتحدة على نواب حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى العقوبات الجديدة التى فرضتها واشنطن على نواب يتبعون حزب الله اللبنانى بأنها "أخذت منحى جديدا"، مؤكدا أن هذه العقوبات لن تؤثر على العمل في مجلسي النواب والحكومة.

وقال الحرير في بيان اليوم الأربعاء: "هذه العقوبات هي كسائر العقوبات السارية، ولكن لا شك أنها أخذت منحى جديدا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، مما يعطيها منحى جديدا، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء".

Advertisements

وأضاف الحريري: "إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا وسيصدر عنا موقف بشانه".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية برلمانيين من حزب الله على قائمة العقوبات لأول مرة، وشمل العقوبات الأمريكية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري بالإضافة إلى مسئول الأمن في الحزب وفيق صفا.