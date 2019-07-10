شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى السعودى يستعد لإقرار توصية لمنع لعبة ببجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة إندبندنت عربية، إن مجلس الشورى السعودى يستعد لإقرار توصية لمنع لعبة ببجي بسبب "الآثار السلبية" التى تترتب عليها اللعبة بعد تلقى تقارير كثيرة تحذر من آثارها السلبية.

وقال عضو المجلس محمد القحطاني مطلع الأسبوع الحالي لإندبندنت عربية إن التوصية تأتي بعد الشكاوى المتكررة والمتعلقة بسلبياتها على المجتمع مشيرا إلى منعها في دول عربية مثل العراق والأردن.

وذكر القحطاني أن هناك خطراً من هذه اللعبة (ببجي) وغيرها من الألعاب الأخرى التي قد تسبب الإدمان مشيرا إلى أن خبراء التربية حذروا من ذلك.

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وأشار إلى أن مبادرة حظر اللعبة قد تأتي من الجهات التنفيذية قبل إقرارها في مجلس الشورى قائلا: "هذا أمر طبيعي كون الأولى مناط بها مسؤولية تنفيذ ومتابعة ما يُسند اليها من مهام ومسؤوليات من قبل الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء".

وأضاف عضو مجلس الشورى السعودي:"يمكن أن تكون هناك توصية عندما يُعرض التقرير القادم لأي من الجهات المعنية بالترخيص لتلك اللعبة معتبرا أن لعبة ببجي وغيرها من الألعاب الإلكترونية تتجاوز الحدود المسموح بها، حيث أن الدول المصنعة لها تدرك خطورتها ولذلك تضع ضوابط تحد من إدمان المواطنين عليها.

وفي معرض إشارته إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض البلدان لمنع اللعبة المذكورة قال القحطاني: "لقد تعالت الأصوات في كثيرٍ من الدول للتنويه بالتدخل لحظرها نظراً للآثار المدمرة التي تركتها على سلامة العقل وإيجاد سلوك عدائي لدى مستخدمي تلك الألعاب فآثارها لا تقل عن التعاطي بالمخدرات أو مشاهدة أفلام الرعب التي تنتجها هوليود وبوليوود وغيرهما.”