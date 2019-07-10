شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإرهاب.. ارتفاع عائد السياحة بتونس عن العام الماضى بنسبة 42.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت العائدات السياحية بتونس، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 1982 مليون دينار، مقابل 1391 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2018 أي بتطور بنسبة 42.5%، على الرغم من العمليات الإرهابية التى وقعت فى الآونة الأخيرة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بتونس، أن عدد الوافدين على تونس الى موفى شهر يونيو المنقضي بلغ 3 ملايين و774 ألف زائر غير مقيم مسجلًا زيادة بنسبة 16.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى.

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وبحسب نفس المصدر فقد تطورت نسبة السياح المغاربة الوافدين على تونس ب3ر18 % وتسجيل زيادة بنسبة 22 % في عدد السياح الأوروبيين.

يشار في هذا الإطار الى تطور عدد السياح البريطانيين الذي تضاغف مرتين مقارنة بالعدد المسجل العام الماضى أي بزيادة بنسبة 119 % مع ارتفاع عدد السياح الفرنسيين بنسبة 2ز26 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وتتطلع تونس، خلال كامل سنة 2019، الى استقطاب حوالي 9 ملايين سائح.