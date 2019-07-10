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الحقيقة الكاملة لصورة ولي العهد التي نشرتها إيران

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة العالم الإيرانية صورة كاذبة (مفبركة) لولي العهد الأمير مع نجل ملك إيران السابق، وهو ما ثبت عدم صحته بالبحث والتحقيق.

وكشف حساب متخصص في مكافحة الشائعات بموقع “تويتر” ، حقيقة الصورة، حيث تبين أنها لاجتماع ولي العهد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض عام 2017، وقامت القناة الإيرانية بفبركتها والتلاعب بها لخدمة أهدافها.

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يذكر أن قناة العالم الإيرانية دأبت على نشر أخبار مفبركة وأكاذيب مضللة عن المملكة العربية ، الأمر الذي يثبت أهداف إيران وأذرعها الإعلامية الخبيثة تجاه المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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