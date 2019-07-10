"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على تجمعات الجيش السعودي

ونقل موقع "أنصار الله" عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، القول إن "القوة الصاروخية استهدفت تجمعات كبيرة لمرتزقة الجيش السعودي شمال البقع بصاروخ باليستي من طراز بدرF".

وأكد سريع أن "الضربة الصاروخية أصابت هدفها بدقة عالية وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة".

وأشار العميد سريع إلى أنه "تم رصد سيارات الإسعاف وهي تنقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات نجران وسط حالة من الإرباك والهلع في صفوف قوات العدوان".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.