- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Bassel Shartouh
وأعرب بيدرسون، لدى وصوله لدمشق أمس الثلاثاء، عن أمله في دفع العملية السياسية خلال زيارته لدمشق، بالإضافة إلى إنهاء العنف في إدلب.
وقال بيدرسون، في تغريدة على "تويتر" أمس الثلاثاء: "يسرني أن أعود إلى دمشق، ونأمل أن نتمكن من دفع العملية السياسية إلى الأمام مع اللجنة الدستورية، ونتمكن من إيجاد طريقة لإنهاء العنف في إدلب، ومواصلة العمل على المحتجزين والمختطفين والمفقودين".
ويذكر في هذا السياق أنه في أعقاب محادثات بين رئيسي روسيا وتركيا — كدولتين ضامنتين للهدنة في سوريا — في سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر 2018، وقع وزيرا الدفاع للبلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يجري سحب المسلحين والأسلحة منها، على أن تضمن تركيا تنفيذ هذا الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسون من دمشق: المحادثات مع وزير الخارجية السوري جيدة جدا وأحرزنا تقدما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.