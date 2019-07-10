دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع بعض مواصفات هاتف Galaxy A50s قبل الإعلان الرسمي من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت أحدث التسريبات عبر Geekbench ببعض مواصفات إصدار سامسونج القادم من الهواتف الذكية المتوسطة Galaxy A50s، الذي ينطلق قريباً برقاقة معالج Exynos 9610.

تستعد العملاق الكوري قريباً لإطلاق إصدار أخر من سلسلة هواتف Galaxy A، حيث يأتي الإصدار الجديد بعنوان Galaxy A50s.

ولقد جاءت تسريبات جديدة عبر Geekbench لتستعرض آداء الهاتف مع بعض المواصفات، حيث يظهر هاتف Galaxy A50s في التسريبات برمز SM-A507FN، أيضاً حقق الهاتف 1685 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 5446 نقطة في الأنوية المتعددة.

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أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Galaxy A50s رقاقة معالج Exynos 9610 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يأتي بنظام تشغيل Android Pie وهي نفس المواصفات المميزة للإصدار الحالي Galaxy A50، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Galaxy A50s سيأتي بقدرة مختلفة للبطارية مع مواصفات مختلفة في إعدادات الكاميرة وفي الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع بعض مواصفات هاتف Galaxy A50s قبل الإعلان الرسمي من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.