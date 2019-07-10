مركز صيانة آبل في شركة STC يقوده فريق سعودي من الشباب والفتيات المتخصصين في تقديم الدعم الفني.
أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC افتتاحها مركزًا لخدمات صيانة الأجهزة الذكية باعتماد من شركة آبل في حي الغدير بمدينة الرياض.
ويعتبر المركز هو الأول من نوعه في المنطقة الوسطى، وتحدثت الشركة عن هذه الخطوة بالقول: “تأتي هذه الخطوة في سياق توسيع الشركة لخدماتها وتعزيز تجربة العميل المبتكرة كأحد مسارات استراتيجية الشركة ’تجرأ’.”
وصرحت STC أن المركز يوفر مجموعة من أحدث الحلول في مجال الصيانة والدعم الفني بقيادة فريق سعودي من الشباب والفتيات المتخصصين في صيانة منتجات “آبل”، المشمولة في الضمان وغير المشمولة. ويعد المركز ضمن جهود الشركة لتطوير نطاق خدماتها حيث تعمل على تحديث هوية مراكز الصيانة في مناطق أخرى في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة لتوفير الوقت والجهد على المقيمين في المنطقة لصيانة أجهزتهم في أي وقت.
التدوينة شركة STC تفتتح مركز خدمات صيانة معتمد من شركة آبل ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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