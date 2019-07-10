دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة زووم شركة Zoom تحدث تطبيقها على ماك بعد الكشف عن ثغرة أمنية

تحديث جديد “اصلاح أمني” يصل تطبيق Zoom على أجهزة ماك بعد اكتشاف ثغرة أمنية تسمح بالوصول إلى كاميرا المستخدمين.

قررت منصة Zoom تحديث تطبيقها على أجهزة ماك وإلغاء ميزة خادم الويب المحلي ” local web server” التي يعمل بها التطبيق لتسريع وصول المستخدمين للمحادثات وتجنب النقر أكثر من مرة للدخول في المحادثة، وذلك كونها مسئولة عن ثغرة تم اكتشافها تتيح للمخترقين الوصول إلى أجهزة المستخدمين.

كانت Zoom قد دافعت سابقًا عن استخدام ميزة خادم الويب المحلي على أجهزة ماك بسبب توفيره تجربة أسهل للمستخدمين، لكنها مع الثغرة الأخيرة قررت قتل الميزة لتجنب أي مشاكل متعلقة بأمن المستخدمين.

وبالرغم من أن الأمر جاء مباشرة بعد اكتشاف الثغرة، إلا أن الشركة تحدثت كون اقتراحات المستخدمين السبب خلف قتل الميزة.

وهو ما يعني بحسب تعبيرها أن المخاوف الأمنية ليست السبب الرئيسي خلف إزالة ميزة خادم الويب المحلي من تطبيق ماك.

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ويتوجب على المستخدمين تحديث “تثبيت الاصلاح الأمني” تطبيق Zoom لتجنب أي قلق حول الخصوصية ولحماية أنفسهم من الاختراقات، لكن في نفس الوقت فإن المستخدمين الذين لم يحدثوا التطبيق لن يكونوا قادرين على الاستفادة من الميزة السابقة بحسب كلام الشركة، مما يعني أنهم سيضطرون إلى النقر أكثر من مرة للوصول إلى محادثة الفيديو باستخدام الشبكة.

يُشار أن التحدث الكامل سيصل في 12 يوليو، لذا فأن أي شخص يريد تفادي الثغرة عليه حذف التطبيق أو الانتظار.

المصدر:

ZoomBlog

التدوينة شركة Zoom تحدث تطبيقها على ماك بعد الكشف عن ثغرة أمنية ظهرت أولاً على عالم التقنية.