"بيدرسون" يصف مباحثاته مع وزير الخارجية السورى بـ"المثمرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون ، الجولة الأولى من المباحثات مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم، اليوم الأربعاء، بأنها كانت "مثمرة" .

وقال بيدرسون ، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن اللقاء مع المعلم أحرز تقدما ، موضحا أن الحديث عن أى نتائج يمكن أن يكون بعد الاجتماع الثاني المقرر عقده فى وقت لاحق من اليوم.

ووصل المبعوث الأممى إلى سوريا، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السورية (دمشق) والتى تعتبر الزيارة الرابعة، بعد زيارة قام بها إلى (موسكو) الأسبوع الماضى.

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