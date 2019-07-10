شكرا لقرائتكم «البرلمان العربي» يدعو الفصائل المسلحة بالسودان إلى الحوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ ساعة في 10 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 16:00

دعا وفد البرلمان العربي الذي يزور السودان برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي، الفصائل المسلحة بالسودان إلى استبعاد لغة السلاح والنزاع بلغة الحوار والمفاوضات والانضمام للعملية السياسية.



وقال الدكتور السلمي في بيان أصدره مكتبه بالقاهرة اليوم (الأربعاء)،: «إن السودان أمامه تحديات وصعوبات كبيرة، وأن البرلمان يعمل حاليا مع الأشقاء في السودان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه لاستعادة الدور الاقتصادي المأمول من السودان».

وأضاف أن البرلمان يسعى في الوقت الراهن للعمل مع السودان على ملفات مهمة خاصة ما يتعلق بالمحافظة على الأمن والاستقرار له وللمنطقة خاصة وأنه عضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وعضو في كيان الدول المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد السلمي التزام البرلمان العربي بتنفيذ خطة عمل القمة العربية لرفع أسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أنه سيبعث بخطابات للرئيس الأميركي ووزير خارجيته ولرئيسي مجلس النواب والشيوخ الأميركيين بطلب رفع أسم السودان من تلك القائمة.