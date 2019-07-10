السعودية تقدم منحة مالية لمصر

وشملت الاتفاقيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" التوقيع مع شركة "أي إف جي هيرميس" للتأجير التمويلي بمبلغ 75 مليون جنيه وهي إحدى شركات المجموعة المالية "هيرميس"، وشركة "يو أي فاينانس" إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل المتناهي الصغر بمبلغ 25 مليون جنيه، وشركة جلوبال "lease" وهي إحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي بالسوق المصري بمبلغ 25 مليون جنيه.

​وبحسب الإعلان السعودي سيتم توجيه التمويلات لتستهدف المشاريع المتناهية الصغر والصناعية خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وأكد أسامة بن أحمد نقلي سفير السعودية لدى مصر، في كلمته خلال مراسم حفل التوقيع أن توقيع الصندوق السعودي للتنمية لهذه الاتفاقيات التمويلية الثلاث سيعود نفعها على المستفيدين من مشاريع التمويل الصغيرة والناشئة في عدد من المحافظات المصرية.

وقال إن "اتفاقيات اليوم ما هي إلا تعبير عن ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".

ووقع على الاتفاقيات الثلاث من الجانب المملكة الصندوق السعودي للتنمية، وجرت مراسم التوقيع، الليلة الماضية، في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالقاهرة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير النقل الفريق كامل الوزيري وسفير السعودية لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.