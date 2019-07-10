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© AFP 2019 / Patrick BAZ
وأضاف البيان:
"أتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 3 مسؤولين لبنانيين في "حزب الله" وهم أمين شري ومحمد حسن رعد العضوان في مجلس النواب ووفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين "حزب الله" والأجهزة الأمنية في لبنان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة للتصدي "للتأثير الفاسد لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر بري عن العقوبات الأمريكية: اعتداء على كل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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