بري عن العقوبات الأمريكية: اعتداء على كل لبنان

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وجاء في البيان: "إنه اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان، لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل هل أصبحت الديموقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟".

وأضاف البيان:

"أتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 3 مسؤولين لبنانيين في "حزب الله" وهم أمين شري ومحمد حسن رعد العضوان في مجلس النواب ووفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين "حزب الله" والأجهزة الأمنية في لبنان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة للتصدي "للتأثير الفاسد لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان".