دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper صادرات العراق النفطية تستقر عند مستوى 3.4 مليون برميل يوميًّا

أعلن مسؤول بقطاع النفط العراقي، الثلاثاء، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية من الموانئ الجنوبية بلغ 3.4 مليون برميل يوميًّا.

وقال إحسان عبدالجبار المدير العام لشركة نفط البصرة -في تصريح للصحفيين في محافظة البصرة- إن معدل صادرات النفط الخام من الموانئ الجنوبية في محافظة البصرة يبلغ حاليًّا ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يوميًّا، وإن توجيهات وزارة النفط تنص على استقرار معدل التصدير بالمعدل المعلن بما يدعم قرارات منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك) باستمرار خفض الإنتاج؛ حفاظًا على أسعار مستقرة للنفط الخام عالميًّا.

وأضاف عبدالجبار أن وزارة النفط مستمرة في مفاوضاتها مع شركة إكسون موبيل الأمريكية بغية التوصل إلى اتفاق حول بعض النقاط الخاصة بالعنوان التجاري لعقد استثمار مشروع الجنوب المتكامل، وأن كافة التفاصيل خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية؛ لكونه مشروعًا اتحاديًّا واقتصاديًّا متكاملًا.

وذكر أن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في جنوب العراق، أكدت بقاءها في العراق رغم التوترات الأمنية في المنطقة.