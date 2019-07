تويتر تُحدث قوانينها لمواجهة السلوكيات الباعثة على الكراهية

تغيرات تويتر تأتي بعد المقترحات من الجمهور المتحدث باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية واليابانية وخبراء من جهات خارجية وفرقه الخاصة.

أعلنت شركة تويتر عن تحديث قوانين السلوكيات الباعثة للكراهية على المنصة ضمن هدفها الساعي دائمًا للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي المنصة. حيث تعمل باستمرار على تطويرها بشكل يعكس حقائق البيئة. وبينما ينصب التركيز الأساسي على التعامل مع مخاطر الأذى على أرض الواقع، تحدثت تويتر عن إظهار الأبحاث أن لغة التجريد من الصفات الإنسانية تسهم في زيادة هذه المخاطر. وفي أواخر العام الماضي، اتبع تويتر أسلوبًا جديدًا يعتمد على البحث في مقترحات الجمهور العربي والإنجليزي والإسباني والياباني حول تحديث سياسة السلوكيات الباعثة على الكراهية من ناحية التجريد من الصفات الإنسانية. وكنتيجة لذلك، وبعد شهور من المحادثات والمقترحات من العامة والخبراء من جهات خارجية وفرق تويتر الخاصة، قررت الشركة توسيع نطاق قوانينها ضد السلوكيات الباعثة على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الأشخاص من إنسانيتهم بناءً على انتمائهم الديني.

وسيتعين حذف التغريدات التي تنتهك القانون والتي تم التغريد بها مسبقًا في حال الإبلاغ عنها، ولن ينتج تعليق مباشر للحساب.

يأتي ذلك بعد الأبحاث التي قامت بها تويتر خلال الفترة الماضية والاقتراحات التي وصلتها، حيث قالت الشركة في بيانها: “طلب تويتر في العام الماضي مقترحات لضمان مراعاته لمجموعة واسعة من وجهات النظر، ورؤية المجتمعات والثقافات المختلفة التي تستخدم تويتر في شتى أنحاء العالم، حيث دعا الجمهور المتحدث باللغة العربية إلى تقديم مقترحاتهم عبر مدونته العربية، وقام بنفس الشيء مع الجمهور المتحدث بالإنجليزية والإسبانية واليابانية، وخلال أسبوعين، تلقى تويتر أكثر من

We closed the survey with 8,000+ responses. Thank you for sharing thoughts on how we can improve the dehumanization policy. In the next few months, we’ll share what we learned and the final policy. https://t.co/RzOCic49gw