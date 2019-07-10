وزير الثقافة اللبنانى يؤكد استقرار الأوضاع بالبلاد ويدعو السياح لزيارتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الثقافة اللبنانى محمد داود، أن الأوضاع فى لبنان بخير وتتسم بالاستقرار التام رغم الصعوبات، داعيا السائحين من جميع الدول العربية إلى زيارة لبنان والاستمتاع بأجواء المهرجانات الثقافية والفنية والموسيقية التى تقام فى جميع أنحاء البلاد خلال موسم الصيف.

وقال داود - فى كلمة ألقاها خلال جولة له بمدينة (عاليه) بمحافظة جبل لبنان، بحضور عدد من سفراء الدول العربية - إن الدول العربية كافة دائما ما تتضامن مع لبنان وتقف إلى جواره، وتشجع على حركة السياحة والقدوم إلى لبنان، خاصة في ضوء ما يتمتع به من قيمة ثقافية وفنية وحضارية وسياحية.

وجاءت جولة وزير الثقافة اللبناني بحضور السفراء العرب إلى مدينة (عاليه) في محاولة لتأكيد استقرار الأوضاع في منطقة الجبل، وذلك بعدما شهدت المدينة قبل نحو 10 أيام، أحداث عنف واشتباكات مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني، والحزب التقدمي الاشتراكي، سقط على أثرها قتيلان وأصيب آخرون.

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