شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 3 أشخاص مدانين بشن هجوم على فندق بالصومال عام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الصومالى اليوم الأربعاء أنه نفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بشن هجوم دام على أحد الفنادق فى العاصمة مقديشيو عام 2017.

وقال الجيش - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه تم تنفيذ الحكم في أكاديمية الشرطة بالعاصمة "مقديشيو" عقب إدانتهم بالمشاركة في الهجوم على فندق "ناسا هابلود" في شهر أكتوبر عام 2017 ؛ مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 47 آخرين.

يشار إلى أن المتهمين الثلاثة كانوا من أعضاء حركة "الشباب" المسلحة وتم اعتقالهم خلال الهجوم على الفندق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعدام 3 أشخاص مدانين بشن هجوم على فندق بالصومال عام 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.