قرار إسرائيلي ببناء 216 شقة استيطانية في القدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

صادقت البلدية الاسرائيلية في مدينة القدس على بناء 216 شقة استيطانية جديدة، في مستوطنة "غيلو"، جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، إن اللجنة المحلية في البلدية صادقت الإثنين، على بناء بُرجين سكنيين كل منهما بارتفاع 18 طابقا في مستوطنة "غيلو"، يضمان 216 وحدة سكنية إضافة الى مركز تجاري وروضة أطفال.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد صعّدت في السنوات الأخيرة من البناء الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية.

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