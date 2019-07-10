كردستان شمال العراق.. البرلمان يوافق على مسرور بارزاني رئيسا للحكومة

أربيل/ عارف يوسف/ الخليج 365

نالت الحكومة الجديدة لإقليم كردستان في شمال العراق، الأربعاء، الثقة من البرلمان، بعد التصويت على أعضاء التشكيلة الوزارية، برئاسة مسرور بارزاني، نجل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وحسب مراسل الخليج 365، صوّت البرلمان بأغلبية أعضائه، في الجلسة، على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف بالتشكيلة التاسعة المؤلفة من 23 وزيرا.

وصوّت لبارزاني 88 عضوا من مجموع الحضور البالغ 106 أعضاء من أصل 111 برلمانيا.

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فيما منح البرلمان الثقة لقباد طالباني، نائبا لرئيس وزراء الإقليم، بحصوله على 73 صوتا من مجموع الحضور.

وعقب حصول وزراء التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان، أدى كل من رئيس ووزراء ونائبه والوزراء اليمين القانونية.

وفي 12 يونيو/ حزيران، أصدر رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، مرسوما يكلّف فيه مسرور بارزاني، بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.