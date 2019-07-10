"النواب" اللبناني: العقوبات الأمريكية اعتداء على البلاد

بيروت/ ادوار حداد/ الخليج 365

رأى مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، في العقوبات الأمريكية المفروضة على اثنين من النواب ومسؤول حزبي، "اعتداء على لبنان".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد رموز بحزب الله اللبناني، بينهم نائبان.

وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "فرض (واشنطن) عقوبات على رئيس كتلة نيابية وعضو تكتل نيابي ومسؤول حزبي، يشكل اعتداء على المجلس النيابي، وبالتأكيد على لبنان كل لبنان".

وأضافت: "باسم المجلس النيابي اللبناني، أتساءل هل أصبحت الديمقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟".

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وطالب البيان "الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".

وكانت وزارة الخزانة قد فرضت عقوبات على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شرين، ورئيس لجنة الإرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

وحتى الساعة (9.38 ت.غ)، لم يصدر حتى الساعة أي تعليق من "حزب الله" على العقوبات.

وسبق أن صنفت الولايات المتحدة حزب الله "منظمة إرهابية أجنبية" في العام 1997، وفرضت عليه عقوبات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.