إسرائيل تخلي عائلة فلسطينية من منزلها بالقدس لصالح مستوطنين

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أخلت الشرطة الاسرائيلية، الأربعاء، عائلة فلسطينية من منزلها في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، بمدينة القدس، استعدادا لتسليمه لمستوطنين اسرائيليين.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365 إن قوات من الشرطة الاسرائيلية أغلقت جميع مداخل حي وادي حلوة، في سلوان قبل أن تداهمه برفقة عدد من المستوطنين، منزل عائلة صيام.

وأضاف شهود العيان إن قوات الشرطة أجبرت عائلة صيام على إخلاء منزلها واعتقلت جواد صيام، أحد افراد العائلة وهو ناشط في الدفاع عن العقارات الفلسطينية في سلوان.

وكانت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس قد قضت قبل أيام بإخلاء العائلة الفلسطينية لمنزلها لصالح حركة "إلعاد" الاستيطانية التي تنشط في الاستيلاء على المنازل الفلسطينية في سلوان.

ومنذ 25 عاما، تحاول عائلة صيام جاهدة دحض مزاعم "إلعاد" الاستيطانية بامتلاك جزء من العقار الواقع في منطقة حيوية في بلدة سلوان.

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ويقول أفراد في العائلة إن "إلعاد" لجأت إلى أساليب التزوير والسماسرة وحصلت على دعم "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلي (حكومي)، من أجل وضع اليد على المنزل.

وتسيطر "إلعاد" على العديد من المنازل في بلدة سلوان التي تطلق عليها اسم" مدينة داود".

وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية في العام 1967 وتعتبرها مع القدس الغربية عاصمة لها.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي نهاية العام 2017 اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفي منتصف العام التالي 2018 نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.