غرفة نجران تستهل فعاليات صيف نجران بمهرجانها ” نجران تستاهل “

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – محسن الدوسري – نجران : أنهت غرفة نجران المنظم لمهرجان ” نجران تستاهل ” استعداداتها لانطلاق فعاليات المهرجان يوم غد الخميس، حيث سيفتح المهرجان أبوابه للزوار عند الساعة الرابعة مساءً.

هذا وسيقام المهرجان في مركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات التابع لغرفة نجران، وسيكون ومن أبرز الفعاليات الرئيسة بالمهرجان مشاركة شباب وشابات الأعمال بالمنطقة والموهوبين وأصحاب المهن اليدوية والحرفية، والرسامين والمصورين، وكذلك الأسر المنتجة، والتي دعمتهم غرفة نجران بتوفير مواقع مخصصة لهم بقاعة المهرجان، ويسرت لهم المشاركة لعرض وتقديم إبداعاتهم ومواهبهم، كما وسيكون هناك برامج للطفل والأسرة، وألعاب إلكترونية وتفاعلية، وأمسيات شعرية وإنشاديه، وعروض للفرق الشعبية، وتوزيع جوائز للحضور والمشاركين، وبرامج أخرى ستعرض كأول مرة بالمنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي للمهرجان، أن غرفة نجران تقدم الدعوة لجميع أهالي منطقة نجران وزائريها لحضور الافتتاح يوم غدٍ الخميس، وزيارة المهرجان والاستمتاع بفقراته وفعالياته، وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة ممثلةً برئيسها واعضاءها والأمانة العامة، حريصون على تفعيل دور الغرفة وذلك لتقديم ما من شأنه تنشيط دور المعارض بالمنطقة والتي تعتبر محفزاً تجارياً واستثمارياً لرفع المستوى الاقتصادي.

وأكد أن المهرجان سيكون متميزاً بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية والتي سيكون لحضورها ومشاركتها الأثر الكبير في رفع مستوى الفعاليات المقدمه من خلال المحتوى والمضمون مؤكداً أن الغرفة تعمل من خلال منظومة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.