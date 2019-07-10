ارتفاع #أسعار_النفط اليوم بنسبة 1.0 %

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الخليج - واس
ارتفع سعر برميل النفط الخام خام القياس العالمي برنت اليوم بقيمة 65 سنتا أو بنسبة 1.0 % إلى 64.80 دولاراً أمريكياً وبرميل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 85 سنتا أو بما يعادل نسبة 1.5 % إلى 58.68 دولاراً أمريكياً.
ويعزى ذلك الارتفاع إلى ظهور بيانات تفيد بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع حيث انخفضت بمقدار 8.1 مليون برميلاً في الأسبوع الماضي.
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