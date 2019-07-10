تراجع #أسعار_الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 %

الخليج - واس

تراجع سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1393.26 دولاراً أمريكياً وفي المعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 % إلى 1395.60 دولاراً أمريكياً.

ويعزى ذلك التراجع لصعود قيمة الدولار الأمريكي بفعل تراجع توقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى ارتفع السعر الفوري لأوقية الفضة بنسبة 0.1 % إلى 15.09 دولاراً أمريكياً وزاد سعر أوقية البلاديوم اليوم بنسبة 0.2 % إلى 1550.8 دولاراً أمريكياً وأوقية البلاتين بنسبة 0.7% إلى 811.25 دولاراً أمريكياً.