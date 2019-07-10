قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من قرية حوسان غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بسام محمود عطية شوشه، ومحمد صبري سعيد شوشه ، بعد دهم منزليهما وتفتشهما.

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