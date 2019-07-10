تصادم بين طائرتين عسكريتين في #قطر

الخليج - رويترز ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء اليوم الأربعاء أن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في قطر حسب ما أعلنت وزارة الدفاع القطرية. وأوضح بيان صادر من الوزارة أن التصادم وقع أثناء رحلة تدريبية بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج بسلام باستخدام الكرسي القاذف.

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