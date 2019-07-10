وكان برنامج حساب المواطن أعلن، في وقت سابق، أنه سيودع الدفعة العشرين لمستحقي الدعم من مستفيدي البرنامج يوم العاشر من يوليو/تموز الجاري، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل.

ليتفاعل رواد منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الحساب، ويصبح هاشتاغ "حساب المواطن" أحد أكثر الهاشتاغات تداولا في السعودية لهذا اليوم الأربعاء.

ولم يخل التفاعل مع انتشار التعليقات الطريفة، حيث علق صاحب الحساب الذي يحمل اسم "بنت الشملاني العنزي"، قائلا: "عشرين ريال

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاغ "حساب المواطن" يتصدر تويتر في السعودية مع بدء صرف الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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