بالفيديو... الجيش اليمني يدمر غرف اتصالات متطورة لـ"أنصار الله"

ونشر المركز الإعلامي لمحور كتاف، مقطعا مصورا لما يقول إنه تدمير غرفة اتصالات متطورة في مركز مديرية كتاف والثانية فوق مرتفعات جبال العشة والثالثة في قرية حمدات بمحيط مركز المديرية.

وقال المركز إن الغارات الجوية أسفرت عن "مقتل عدد من عناصر الميليشيات كانت تتواجد داخل المباني المستهدفة".

وأكد أن تدمير هذه الغرف المستخدمة في الاتصالات العسكرية يأتي بعد عملية رصد دقيقة للمواقع المذكورة.

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وأعلن الجيش، بحسب موقعه الرسمي، عن "إحراز تقدم جديد في مديرية باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد".

وأشار الموقع إلى أن قوات اللواء الثالث حرس حدود، تمكنت من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاه الشمال الغربي، عقب مواجهات خاضتها مع الحوثيين.

ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 23 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

ولفت الموقع إلى أن الجيش استعاد خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.