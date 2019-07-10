دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلانات Honor التشويقية الجديدة لهاتف Honor 9X تؤكد على أسرع آداء في الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Honor مجموعة من الإعلانات التشويقية الجديدة لهاتفها المرتقب Honor 9X، حيث تؤكد من خلال الإعلانات على آداء سريع في الهاتف وعمر أطول للبطارية، كما تشير الإعلانات إلى آداء جيد في الألعاب.

كشف George Zhao نائب رئيس شركة Honor عن إعلانات تشويقية جديدة على Weibo، يشير من خلالها إلى بعض من مميزات هذا الإصدار، والتي ستكون نقطة التسويق الأولى للهاتف عن إنطلاقه للأسواق.

ويأتي الإعلان التشويقي الأول بصورة وحدة تحكم في الألعاب إلى جانب صندوق تغليف الهاتف، لتؤكد شركة Honor على كفاءة هاتف Honor 9X في تجربة الألعاب، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتقنية هواوي في كرت الشاشة Turbo 3.0 التي تدعم أفضل آداء للهاتف في الألعاب مع رقاقة معالج Kirin 810.

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كما يأتي الإعلان التشويقي الثاني بصورة لساعة تلمح إلى عمر أطول لبطارية هاتف Honor 9X، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4000 mAh.

أيضاً تشير صورة أخرى إلى سرعة آداء هاتف Honor 9X مع رقاقة معالج Kirin 810 الجديدة، كما يأتي الإعلان التشويقي الأخير ليؤكد على كفاءة آداء الهاتف في التصوير أيضاً، حيث أشارت التسريبات إلى أن هاتف Honor 9X سينطلق بكاميرة مزدوجة، بينما يأتي هاتف 9X Pro بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 23 من يوليو لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات هذا الإصدار الجديد.

المصدر

هذا الموضوع إعلانات Honor التشويقية الجديدة لهاتف Honor 9X تؤكد على أسرع آداء في الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.