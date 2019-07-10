هذا الموضوع أول الصور الحية لجهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S6 بكاميرة مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت أحدث التسريبات اليوم صور حية لإصدار سامسونج القادم من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S6، الذي ينطلق قريباً بكاميرة خلفية مزدوجة.
تستعد سامسونج قريباً للإعلان عن إصدار مميز من أجهزتها اللوحية، واليوم ظهرت بالفعل أول الصور الحية لجهاز Galaxy Tab S6 أو الذي عرف في التسريبات حتى الآن بعنوان Galaxy Tab S5، إلا أن سامسونج تنتقل مباشرة في الإصدار القادم إلى S6.
ويظهر شعار وعنوان الجهاز اللوحي في التسريبات المصورة الحية على الشاشة، حيث يعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 9 Pie، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الجهاز بعد إطلاق جوجل Android 10 Q.
ومن المتوقع أن يضم جهاز Galaxy Tab S6 رقاقة معالج Snapdragon 855، كما يأتي الجهاز اللوحي بحجم شاشة 10.5 إنش، مع ذاكرة عشوائية تبدأ من 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت مع إختيار في نموذج أخر بسعة 256 جيجا بايت.
أيضاً من المقرر أن ينطلق الجهاز مع قلم stylus يتصل مغناطيسياً بالجهاز في الجهة الخلفية على أن يدعم الشحن أيضاً عبر نفس الموقع، لذا من المتوقع أن يدعم قلم S الإتصال بالجهاز اللوحي عن طريق البلوتوث.
كما ينطلق جهاز Galaxy Tab S6 بكاميرة خلفية مزدوجة، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل حول الكاميرة، من جانب أخر ينطلق الجهاز بنموذجين حيث يدعم النموذج الأول Wi-Fi فقط، بينما يدعم النموذج الثاني الإتصال بWi-Fi وشبكات LTE أيضاً، كما يتوفر الجهاز بألوان الرمادي، والأزرق إلى جانب البني.
يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط سامسونج للإعلان عن جهاز Galaxy Tab S6 في فعاليات مؤتمر Note10 أو خلال مؤتمر IFA الذي يقام في برلين في نهاية أغسطس.
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هذا الموضوع أول الصور الحية لجهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S6 بكاميرة مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.