شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى: العقوبات الأمريكية على مسئولين فى حزب الله اعتداء على البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على مسئولين في جماعة حزب الله، ومن بينهم نائبان، اعتداء على البرلمان وعلى كل لبنان.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الجماعة التي تدعمها إيران أمس الثلاثاء وهم اثنان من أعضاء مجلس النواب ومسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.
وقال بري زعيم حركة أمل المتحالفة مع حزب الله "إنه اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان.. كل لبنان".
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