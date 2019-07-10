الجزائر تنفي تصريحات منسوبة لرئيس وزرائها حول الأزمة الليبية

الجزائر/عبد الرزاق بن عبد الله/الخليج 365

نفت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء الثلاثاء تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء، نورالدين بدوي حول أزمة ليبيا، واصفة تلك التصريحات بـ "الخاطئة والمضللة".

جاء ذلك ردا على ما نقلته اليوم وسائل إعلام دولية عن بدوي خلال استقباله وزير داخلية حكومة الوفاق الوكني الليبية المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا بالجزائر العاصمة.

وحسب التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام، فقد "دعا بدوي خلال اللقاء الاتحاد الإفريقي للكشف عن الدول التي تزعزع الاستقرار في ليبيا ويسميها بأسمائها"، وقال إن "اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يمثل شيئا أمام قداسة وعظمة ليبيا وأهميتها إقليميا ودوليا".

Advertisements

لكن نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر مسؤول بالخارجية( لم تسمه) وصفه ما نسبته وسائل إعلام أجنبية ووطنية لبدوي، من تصريحات بشان الأزمة في ليبيا بـــ"الخاطئة والمضللة للرأي العام".

وذكر المصدر بموقف الجزائر "الثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية" القاضية بـــــ"احترام سيادة الدول" و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما أكد نفس المسؤول "عدم وجود بديل للحل السياسي للازمة في ليبيا و"مسؤولية الجزائر كدولة جارة وشقيقة لليبيا".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.