تنبيه من “بوابة القبول الموحد لجامعات #الرياض” إلى الطلاب

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الطلاب والطالبات المقبولين في المبادرة إلى تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب أو الطالبة في البوابتين قبل نهاية الموعد المحدد، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة من بوابتي القبول نهائياً إذا لم يؤكد قبوله قبل نهاية الموعد المحدد.

وأعلنت اللجنة أن بوابة القبول الموحد ستفتح يوم الخميس 8 ذي القعدة لكشف أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، وأسماء الطالبات المقبولات عبر بوابة القبول الموحد للطالبات.

وأوضحت أنه سيبدأ تأكيد القبول من الطلاب والطالبات عبر البوابتين يوم الخميس 8 ذي القعدة، وينتهي الساعة (12) ظهرًا من يوم الاثنين 12 ذي القعدة الجاري.