شكرا لقرائتكم ترامب يصف السفير البريطاني في واشنطن بـ"غبي جداً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 18:23

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الثلثاء)، السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش بأنه "شخص غبي جداً"، مكرّرا هجومه على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث اعتبر أن المفاوضات بشأن "بريكزيت" هي "كارثة".



وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توتراً منذ نشر مذكرات ديبلوماسية مسربة انتقد فيها داروش بشدة إدارة ترامب.

وكان ترامب أعلن أمس أن الولايات المتحدة "لن تجري بعد الآن" اتصالات مع السفير، لكن تيريزا ماي سارعت الى التعبير عن دعمها لداروش. وعاود الرئيس الاميركي هجماته صباح اليوم على "تويتر"، قائلاً إن "السفير الغريب الأطوار الذي أرسلته بريطانيا الى الولايات المتحدة ليس شخصاً يثير إعجابنا، انه شخص غبي جداً".

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وبعد أن أكد انه لا يعرف داروش، اضاف ترامب انه سمع بأن السفير البريطاني "أحمق ومغرور". وتابع الرئيس الأميركي في تغريدته: "قولوا له ان الولايات المتحدة لديها حاليا أفضل اقتصاد وأفضل جيش في العالم بفارق كبير، وانهما يصبحان أعظم وأفضل وأقوى ... شكرا السيد الرئيس!".

وعاد ترامب ايضا الى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وقال: "لقد قلت لتيريزا ماي كيف يمكنها ان تبرم مثل هذا الاتفاق لكنها قامت بذلك على طريقتها السخيفة- غير قادرة على تحقيق ذلك. انها كارثة!".

وفي المذكرات الدبلوماسية التي نشرتها مساء السبت صحيفة "مايل أون صنداي" البريطانية وصف السفير البريطاني خصوصاً الرئيس الاميركي بأنه "يفتقر الى الكفاءة" وانه "شخص غير مستقر". ويعود بعض هذه المذكرات الى العام 2017. ويتولى السفير البريطاني منصبه في واشنطن منذ كانون الثاني (يناير) 2016.

وأعلنت الحكومة البريطانية عن فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذا التسريب.