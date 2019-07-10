شكرا لقرائتكم الشامسي: الإمارات قائمة على أسس التسامح وقيادتها تولي أهمية كبرى لدعم لبنان وشعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 19:06

زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد سعيد الشامسي الطلاب والطالبات المسجلين في دورة "عام التسامح" التي انطلقت أوائل الشهر الجاري في مسجد الصحابي عبد الرحمن بن عوف في رأس النبع، وتستمر لمدة 5 أسابيع، بهبة من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية" وبإشراف مباشر من "ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية".



وكان في استقباله ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية مدير الشؤون الادارية في دار الفتوى صلاح الدين فخري، المنسق العام لبيروت في "تيار المستقبل" سامر سوبرة، رئيس رابطة اهالي رأس النبع الاجتماعية الحاج عبدالودود النصولي، رابطة آل القيسي ممثلة بالحاج باسم القيسي ولجنة المسجد وشخصيات إجتماعية وبلدية ومخاتير.

وافاد بيان للسفارة، ان "الدورة تضم أكثر من 280 طالبا وطالبة بين الخامسة والسادسة عشر عاما يخضعون يوميا لتوعية وإرشاد على معاني الدين الاسلامي الحقيقي ويقومون بأنشطة ترفيهية تساعدهم على تعلم معنى العطاء والتآخي والتكافل الاجتماعي من خلال زيارة دور اجتماعية ومراكز انسانية والمساهمة في حملات صحية وبيئية".

الشامسي

استمع الشامسي من المشرفين على الدورة الى الأنشطة المتنوعة وأهدافها ودورها في تنمية الطلاب، وجال على بعض الحلقات والصفوف، وقال: "تولي القيادة الاماراتية الرشيدة أهمية كبرى لدعم لبنان وشعبه بمشاريع مختلفة منها التنموية والخيرية، وكذلك الثقافية والاجتماعية. وينشط هذا العمل من خلال تبني مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" وهيئات ومؤسسات وجمعيات اماراتية أخرى هذا التوجه الانساني والخيري والتنموي. وقد ساهمت مؤسسة خليفة لسنوات عدة متتالية بتقديم دعم سخي للأئمة والمفتيين من خلال دار الافتاء".

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وشدد على أن "دولة الامارات قائمة على أسس التسامح وتدعم الخطاب الديني الوسطي الذي يجب أن يعلو في مجتمعاتنا ويكون له الكلمة الفصل في ظل تزايد النعرات وانتشار المفاهيم الخاطئة والدور السلبي الذي تقوم به بعض الجماعات الارهابية في نشر أفكار وبعث رسائل لا تشبه جوهر الدين وحقيقته المثلى".

وأكد الشامسي أن "التسامح يسهم في تعزيز القوة المجتمعية ويبرز أهم قيم دولة الإمارات العربية المتحدة، من الإسلام المعتدل، وإحتضان الحوار بين الثقافات، ونسج أفضل العلاقات مع جميع الأمم والشعوب وتمكين المرأة، ودعم التعليم، ورفض العنف المدمر والتطرف بجميع أشكاله إلى جانب مد يد العون والمساعدة لكل محتاج عبر مشاريع وبرامج تنموية وخيرية حيث قدمت مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية" مساعدات إلى أكثر من 90 دولة حول العالم بغية تعزيز مسيرتها القائمة على العطاء الإنساني".

وأوضح أن "هذه الدورة تأتي لتواكب "عام التسامح" الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بهدف تسليط الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها عاصمة عالمية للتسامح وجسرا للتواصل بين الشعوب من مختلف الثقافات في بيئة محترمة ترفض التطرف، وتؤكد الانفتاح وقبول جميع الجنسيات والأديان والأجناس والأعراق والثقافات".

خطاب

أما إمام المسجد الشيخ علي مصطفى خطاب، فتحدث عن "اهمية هذه المبادرة التثقيفية التي تعزز الفكر النير لدى الطلاب والطالبات، خصوصا أن عالمنا اليوم يشهد على نوع من المغالطات والتشويه"، مقدما الشكر "لدولة الامارات قيادة وشعبا ولمؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية" على هذه المكرمة التي تعكس الوجه الحضاري والحقيقي لهذه الدولة الخيرة التي زرع بذور نهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وسلمت لجنة المسجد السفير الشامسي درعا تكريمية عربون شكر لدولة الامارات ومؤسساتها المانحة على ما تقدمه في لبنان، وتم توزيع الجوائز على الطلاب المميزين.