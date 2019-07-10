شكرا لقرائتكم الرئيس العراقي لتعزيز العلاقات مع أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 16:39

أكد رئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلثاء، على أهمية تعزيز علاقات الصداقة بين بلاده والاتحاد الاوروبي على الصعد كافة، واستمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرسخ التعاون بين الجانبين.



وذكر المكتب الاعلامي للرئاسة في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "صالح استقبل في قصر السلام في بغداد سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق رامون بيلكوا لمناسبة انتهاء مهام عمله". واشار الرئيس العراقي الى ان بغداد "تنتهج سياسة واضحة ومبدئية حيال القضايا الاقليمية والدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بجهود السفير بيلكوا في تطوير وتيرة العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة".

بدوره اكد بيلكوا إن "الإتحاد يعتبر العمل مع العراق أولوية رئيسة نظراً لمكانته الإقليمية والدولية وقدرته على لعب دور مؤثر في حل ازمات المنطقة".