لبنان: 1500 سلة غذائية سعودية للمحتاجين

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 18:46

أشرف أمين عام الهيئه العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير على توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين والفقراء بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مدينة كميل شمعون الرياضية بيروت، مقدمه من المملكة العربية السعودية.



وتوجه اللواء خير بالشكر "للمملكة العربية السعودية، لا سيما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير

وتوجه اللواء خير بالشكر "للمملكة العربية السعودية، لا سيما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقيادة السعودية والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري صاحب المبادرة الطيبة التي تؤكد على عمق العلاقة بين لبنان والمملكة".

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