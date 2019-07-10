شكرا لقرائتكم غارات تركية شمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 16:17

شنت مقاتلات تركية، اليوم الثلثاء، غارات استهدفت وحدات كردية متمركزة شمال العراق، وقتلت ثلاثة من عناصرها.



وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلثاء، قتل 3 من العنااصر الكردية، الذين وصفتهم الوزارة بـ "إرهابيي تنظيم بي كا كا"، في غارات جوية على مناطق شمالي العراق.

وأفاد بيان وزارة الدفاع، الذي نقلته وكالة الاناضول، أن الغارات الجوية على منطقتي حفتانين ومتينا، جاءت بالتوازي مع عملية "المخلب" الجارية في منطقة هاكورك.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ، تابعة لعناصر "بي كا كا". واوضحت الوكالة ان الغارات "تأتي ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش".