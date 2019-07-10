الدفاع القطرية تعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع، صباح اليوم الأربعاء، أنه "وأثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف". ولم تذكر وزارة الدفاع القطرية متى وقع حادث التصادم، ولا أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

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