ماهي السمكة الـ"دخيلة" التي غزت البحر المتوسط؟

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30 عاما قضاها في الأعماق يبحث عن الأسماك، وتنوعت أنواع ما يخرج من البحر أمامه من السلطعون الأحمر وقنافد البحر وسمك السلطان إبراهيم، حتى وجد الصياد اللبناني حسن يونس، أسماك الأسد الغازية، ليعتبر نفسه محظوظا لو اصطاد هذا النوع. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
سمكة الأسد، هي سمكة عدوانية سامة موطنها الأصلي في البحر الأحمر ومنطقة المحيط الهادي الهندية وتأكل الأسماك الأصغر حجما كما تأكل بعضها البعض، بحسب "العربية".
وهناك أسباب دفعت سمكة الأسد لاتخاذ موطن جديد لها في البحر المتوسط، بحسب خبراء البيئة والأحياء المائية، منها توسعة وتعميق قناة السويس، التي تربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر في عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة مياه البحر بسبب التغير المناخي. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وانتشار هذه السمكة من شأنه أن يهدد الشعاب المرجانية ومصائد الأسماك والشعاب المرجانية في المحيط الأطلسي وفي خليج المكسيك والبحر الكاريبي.
وقالت الإدارة القومية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية إن أعداد سمكة الأسد زادت بدرجة كبيرة للغاية على مدى 15 عاما. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وقال يونس، إن البحر لم يعد البحر نفسه الذي كنا نعرفه، كل الأسماك تغيّرت، هناك أنواع جديدة من الأسماك ظهرت مثل السمكة الأسد والنفّاخة ونوع من سمكة سلطان إبراهيم لم نكن نعرفه".
من جهته، قال الصياد عطا الله سبليني، المتخصص في الصيد بالرمح، إنه بدأ برؤية السمكة الأسد قبل 3 أعوام، لكنها كانت نادرة، ولكن يوجد منها الآن من 30 إلى 50 سمكة في مكان واحد.
في السياق ذاته، اعتبر الناشطون في مجال البيئة في لبنان أن أرزاق الصيادين والحفاظ على مجال البيئة البحرية ربما يعتمدان على تناول الناس لسمكة الأسد.
وقالت الناشطة في مجال البيئة البحرية جينا تلج التي تدير حملة لتشجيع الناس على تناول سمكة الأسد: "من حسن حظنا أن هذه طعم السمكة جميل جدا.. نحن نشجع الصيادين على اصطيادها". ولم يستجب حتى الآن لدعوتها سوى الصيادين لكن تلج تأمل في نجاح
حملتها لتشجيع اللبنانيين على تذوقها.
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تحت وطأة الاحتجاجات.. حاكمة هونغ كونغ تنعى مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين
الشارع يدفن مشروع قانون ترحيل المتهمين في هونغ كونغ والذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود. أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ الثلاثاء إلغاء مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين ولم تجد بدّا من الاعتراف بأن عمل الحكومة على مشروع القانون "فشل فشلا ذريعا". لكن القرار لا يبدو أنه يرضي المتظاهرين. حيث أعلنت الناطقة باسم المحتجين بوني لونغ أنه إذا لم ترضخ السلطة للمطالب الخمسة فإن المظاهرات والتجمعات ستستمر. وكان مشروع القانون قد أثار احتجاجات عارمة شابها العنف في بعض الأحيان ووضع المستعمرة البريطانية السابقة في قلب اضطرابات غير مسبوقة. وفي منتصف يونيو حزيران استجابت لام للاحتجاجات بتعليق مشروع القانون، لكنها قالت يوم الثلاثاء "لا تزال هناك شكوك في صدق نية الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ العملية مجددا في المجلس التشريعي". وأضافت في مؤتمر صحفي "لذلك، أكرر هنا، لا توجد مثل هذه الخطة، مشروع القانون مات". ويمثل إعلان لام على ما يبدو انتصارا لمعارضي مشروع القانون، لكن لم يتضح ما إذا كان سيكفي لإرضائهم. ودعا المتظاهرون إلى استقالة لام وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة مع المحتجين، كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن وصف احتجاج عنيف في 12 من يونيو حزيران على أنه أعمال شغب. وكانت هونغ كونغ قد عادت إلى الحكم الصيني عام 1997 وفق صيغة "بلد واحد ونظامان" التي تشمل حريات غير متاحة في البر الرئيسي للصين بما في ذلك حرية التظاهر. وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من المجتمع في هونغ كونغ وسط مخاوف من أن يهدد حكم القانون الذي يرسخ وضع المدينة كمركز مالي دولي. رئيسة هونغ كونغ التنفيذية تعلق قانون تسليم المتهمين للصين شاهد: آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ يستنجدون بدول العشرين بسبب قمع الصين الصين تحتفل بالذكرى العشرين لانتهاء السيادة البريطانية على شبه جزيرة هونغ كونغ
Euronews (Ar)
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الفاتيكان ترفع الحصانة عن ممثلها في فرنسا بعد اتهامه في قضايا تحرش جنسي
وأخيرا تحرك الفاتيكان وقرر الإثنين رفع الحصانة عن ممثلها الرسمي في فرنسا، الأسقف لويجي فينتورا المتهم في قضايا تحرش واعتداء جنسي على أطفال قصر. وقالت وزراة الخارجية الفرنسية إنها تلقت قرار رفع الفاتيكان الحصانة عن الأسقف لويجي فينتورا، ممثلها الرسمي في فرنسا بعد طلب من الإدعاء الفرنسي في باريس. وفي بيان رسمي قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول "إن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد أرسلت طلباً من قبل مدعي عام باريس للكرسي البابوي لرفع الحصانة عن ممثلها في فرنسا، واستجاب الفاتيكان لذا الطلب". وفي كانون الثاني/يناير الماضي اتهم شاب يبلغ من العمر 27 عاما الأسقف لويجي فينتورا، بالتحرش به جنسياً خلال مناسبة رسمية ما جعل النيابة العامة في باريس تفتح تحقيقا في القضية. كما تقدم ستة أشخاص آخرون بدعاوى ضد الأسقف حول جرائم مماثلة تعرضوا لها. اقرأ أيضا على يورونيوز: ترامب يصر على إدراج سؤال حول الجنسية في إحصاء السكان لعام 2020 وكالة الطاقة الذرية تكشف عن تجاوز إيران حد تخصيب اليورانيوم المدرج بالاتفاق النووي هل تحاول ميلانا ترامب إيصال رسالة من خلال ارتدائها فستانا يحمل ألوان علم المثليين؟ ومنذ سنوات تعيش الكنيسة الكاثوليكية على وقع فضائح اعتداءات جنسية على قصر اقترفها قساوسة في عدة بلدان حول العالم. وفي فرنسا دانت محكمة ليون في أذار/مارس المنصرم الكاردينال الفرنسي، فيليب بارباران بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة عدم التبليغ عن انتهاكات جنسية بحق قصر جرت داخل كنيسته ما دفعه إلى الإستقالة.
Euronews (Ar)
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شاهد: الموت يغيّب "أثقل" رجل في باكستان
توفي نور حسن الذي يعتبر أثقل رجل في باكستان هذا الإثنين بأحد مستشفيات مدينة لاهور. وأشارت أنباء إلى أن نور حسن تعرض إلى نوبة قلبية ولم يتمكن طاقم التمريض، الذي كان منشغلا بأحد المرضى في وحدة العناية المركزة من إسعافه. وخضع نور حسن، الذي يصل وزنه إلى 330 كيلوغراما إلى عملية جراحية ناجحة لشفط الدهون الشهر الماضي وقرّر الأطباء الاحتفاظ به في وحدة العناية المركزة، وفي لحظة ما تغيّب طاقم التمريض عن نور حسن لمدة ساعة بسبب حادث في المستشفى. عائلة حسن اتهمت مصالح المستشفى بالإهمال بينما أكد الفريق الطبي أن أقارب الضحية كسروا النوافذ وأغلقوا أجهزة التهوية واعتدوا على الطاقم الطبي بالضرب وأوضح الطبيب المعالج معاذ حسن أنه عند عودة الطاقم الطبي إلى وحدة العناية المركزة، أصيب حسن بنوبة قلبية وباءت جميع محاولات إنعاشه بالفشل. ولم يكن نور حسن قادرا على المشي والحركة بسبب وزنه ، وقد انتشر الشهر الماضي مقطع فيديو مصور لعملية نقله إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر عسكرية، وذلك عقب قيامه بطلب المساعدة للوصول إلى المستشفى والعلاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي . وتمكن فريق إنقاذ من إخراجه من منزله بعد هدم أحد جدران المنزل. للمزيد: دراسة تكشف أن السمنة تتنامى أسرع في القرى مقارنة بالمدن أسمن رجل في العالم يبدأ مشواره مع الحمية على خطى المصرية ايمان أحمد
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قريباً.. سلمون معدل جينياً في المطاعم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.