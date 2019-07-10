الولايات المتحدة تجند حلفاء عسكريين في مياه الخليج واليمن

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال جنرال بارز، إن الولايات المتحدة تريد إنشاء تحالف عسكري دولي لحماية المياه حول إيران واليمن. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وقال الجنرال البحري جوزيف دانفورد، إنه يريد "ضمان حرية الملاحة" في المنطقة، والتي توفر طرق التجارة الأساسية، وفي الشهر الماضي ألقت الولايات المتحدة باللوم على المقاتلين المدعومين من إيران لشن هجوم على شاحنتين نفط، بحسب "BBC".

وذكر الجنرال دانفورد، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع عدد من الدول التي لديها "الإرادة السياسية" لدعم الخطة، وأضاف أن الولايات المتحدة ستوفر سفن "القيادة والسيطرة"، لكن الهدف هو أن تقدم الدول الأخرى قوارب للقيام بدوريات بين تلك السفن. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وقال الجنرال دانفورد، إن الولايات المتحدة "ستعمل مباشرة مع جيوش الدول لتحديد القدرات المحددة" لكل دولة لدعم المبادرة، ويعد مضيق هرمز وباب المندب من المواقع البحرية الإستراتيجية الأساسية التي توفر الوصول من المحيط إلى الخليج والبحر الأحمر.

وأضاف الجنرال، إن حجم المبادرة يعتمد على عدد الدول التي قررت المشاركة: "مع وجود عدد صغير من المساهمين، يمكن أن تكون لدينا مهمة صغيرة، سنوسع ذلك لأن عدد الدول الراغبة في المشاركة يحدد هويته".