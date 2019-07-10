براءة اختراع من سامسونج لساعة ذكية تتحول لـ"معمل تحاليل"

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كتب- عاصم الأنصاري:
أظهرت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تجعل من الساعة الذكية المرتقبة "جالكسي ووتش آكتيف"، بالتعاون مع الهاتف عبارة عن معمل تحاليل متكامل.
ووفق ما ذكر موقع "جي إس إم أرينا"، وبحسب المعلومات الواردة في براءة الاختراع، فإن الحزام الخاص بالساعة الذكية الجديدة يمكنه قياس تركيبات الجسم بالكامل، وإرسال تقرير إلى هاتف المستخدم.
ويمكن للحزام قياس نسب وتكتلات الدهون في جسم الإنسان، ونسب الرطوبة ومعدلات الأنسجة الدهنية وغير الدهنية في الجسم، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم ونسب السكر في الدم، ومعدل ضربات القلب.
وتعمل التقنية الجديدة من خلال إضافة "إلكترودان" في الجزء الداخلي من حزام الساعة، فيما تم إضافة آخران في الجزء الخارجي، بحيث يمكن أن يضع المستخدم أصبعين عليهما، للبدء في عمليات التحليل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.