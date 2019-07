براءة اختراع من سامسونج لساعة ذكية تتحول لـ"معمل تحاليل"

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب- عاصم الأنصاري:

أظهرت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تجعل من الساعة الذكية المرتقبة "جالكسي ووتش آكتيف"، بالتعاون مع الهاتف عبارة عن معمل تحاليل متكامل.

ووفق ما ذكر موقع "جي إس إم أرينا"، وبحسب المعلومات الواردة في براءة الاختراع، فإن الحزام الخاص بالساعة الذكية الجديدة يمكنه قياس تركيبات الجسم بالكامل، وإرسال تقرير إلى هاتف المستخدم.

Advertisements

ويمكن للحزام قياس نسب وتكتلات الدهون في جسم الإنسان، ونسب الرطوبة ومعدلات الأنسجة الدهنية وغير الدهنية في الجسم، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم ونسب السكر في الدم، ومعدل ضربات القلب.

وتعمل التقنية الجديدة من خلال إضافة "إلكترودان" في الجزء الداخلي من حزام الساعة، فيما تم إضافة آخران في الجزء الخارجي، بحيث يمكن أن يضع المستخدم أصبعين عليهما، للبدء في عمليات التحليل.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content براءة اختراع سامسونج (2) © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content براءة اختراع سامسونج (1)