واشنطن والدوحة تعلنان أبرز الاتفاقيات التجارية بينهما

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أصدرت واشنطن والدوحة، بيانا مشتركا عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في واشنطن، تضمن أبرز الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.

وأشاد البيان بـ "التقدم الكبير" الذي أحرزه البلدان عبر "تفعيل مجموعة من الفرص التجارية والدفاعية"، مشيرا إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، التي وصفها بـ "الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة".

وتضمنت تلك الاتفاقيات، شراء الخطوط الجوية القطرية 5 طائرات من طراز بوينغ 777، إضافة إلى التزام الخطوط القطرية بشراء طائرات "غلف ستريم".

كما شملت توقيع اتفاقية بين شركة "شيفرون فيليبس" للكيماويات وشركة البترول القطرية للعمل على تطوير وبناء وتشغيل مجمع بتروكيماويات في قطر.

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وحسب البيان، التزمت وزارة الدفاع القطرية بشراء منظومتي "Raytheoun NASAM" و"باتريوت".

كما تضمنت الاتفاقيات، اختيار الخطوط الجوية القطرية لمحركات وخدمات "GE Jet"، لتشغيل طائرات بوينغ "787" و"777".

وقال البيان المشترك، إن هذه الاتفاقيات، "ليست سوى أمثلة على عمق العلاقات التجارية والسياسية والأمنية بين قطر وأمريكا"، كما تعهد الجانبان بـ "مواصلة الشراكة الإيجابية" بينهما.

وبدأ الشيخ تميم زيارة إلى واشنطن الاثنين، (لم يعلن عن مدتها)، التقى خلالها الرئيس ترامب، وعددا من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس، وشهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهُم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة (ليس بينها قطر)، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.