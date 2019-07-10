تصادم طائرتين قطريتين خلال طلعة تدريبية ونجاة طاقميهما

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365 أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، تصادم طائرتين تابعتين لها أثناء رحلة تدريبية، مشيرة إلى" سلامة" طاقميهما. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها على تويتر: "إنه وأثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب". وأضاف البيان أن طاقمي الطائرتين تمكنا من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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